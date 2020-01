Es waren längst nicht alle Bayern-Stars am Start am Montag beim Training in München. Denn erst wenige Stunden zuvor hatten die Bayern einen ziemlich guten Start ins neue Jahr hingelegt mit ihrem 4:0-Auswärtssieg in Berlin bei Hertha BSC. Bayerns Trainer Hans-Dieter, genannt "Hansi" Flick, zeigte sich daher laut FC Bayern auch "zufrieden": Es sei im ersten Spiel mit so einer kurzen Vorbereitung nicht leicht zu wissen, wo man stehe. Deshalb sei das Ergebnis für den FC Bayern super. Bayern-Anhänger gaben sich am Montag am Rande des Trainings klar zuversichtlich. O-TON BAYERN-FAN MAXIMILIAN LÄGER ("Ich denke mal allgemein, dass in den kommenden Wochen der Aufwärtstrend auf jeden Fall fortgesetzt werden kann. Jetzt gerade auch, wenn die verletzten Spieler wieder alle zurückkommen, dann bin ich eigentlich ganz optimistisch bezüglich der Meisterschaft.") O-TON BAYERN-FAN STEFAN BITTER ("Ich glaube, das es letztendlich doch ein souveräner Auftritt war von den Bayern und dass aber bis zur 60. Minute sie sich auf jeden Fall doch schwer getan haben bis dann der erste Treffer gefallen und der Knoten geplatzt ist. Aber ich denke, dass das ein Brustlöser war für die kommenden Wochen und dass es da bergauf geht jetzt wieder.") O-TON BAYERN-FAN VOLKER NELLIS ("Wer ist Schalke? Muss gehen, gar keine Frage. Wer oben mitspielen will, die anderen machen keine Geschenke, da muss man selber. Das Potenzial ist da. Haut´s rein.") Am kommenden Samstagabend trifft im Spitzenspiel der Bundesliga in München der FC Bayern auf Schalke 04. Anstoß dort ist um 18.30 Uhr.