Sonntägliches Training des FC Bayern München am Tag nach dem 1:1 gegen Tabellenführer Leipzig. Am 4. Spieltag hatte Robert Lewandowski das Tor für Bayern geschossen, für Leipzig Emil Forsberg. Die Bayernfans stehen - auch nach dem Unentschieden - hinter ihrem Verein. "Ich find das gar nicht schlimm. Das läuft alles nach Plan, sag ich mal. Leipzig ist nicht Unterhaching oder so. Alles optimal. Wir müssen nicht am dritten, vierten Spieltag oben stehen. Sondern mir oder uns, den meisten Bayernfans reicht, wenn wir am 32. oben stehen und bis zum 34. oben bleiben." "Die Mannschaft muss sich einspielen, muss sich finden und dann wird's auch. Also, es war ja gestern kein schlechtes Spiel." "Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem Ergebnis gegen Leipzig. Andere sind hingefahren und haben sozusagen den Arsch versohlt bekommen." Am 21. September treten die Bayern gegen den 1. FC Köln an, eine Woche später dann gegen Paderborn. Die Begegnung mit Leipzig wiederholt sich dann Anfang Februar.