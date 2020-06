Geschäftiges Treiben auf dem Trainingsgelände von Bayern München. Fünf Spieltage vor dem voraussichtlichen Saisonende liegen die Bayern sieben Punkte vor dem Tabellen-Zweiten Borussia Dortmund. Die achte Meisterschaft in Folge ist in greifbarer Nähe. Am Samstag muss das Team von Hansi Flick allerdings bei Bayer Leverkusen antreten. Und da heißt es aufgepasst! Den die letzten beiden Begegnungen gegen Leverkusen haben die Bayern verloren. Bayern-Trainer Flick macht sich trotzdem keine großen Sorgen: "Wir sind gierig auf Tore. Wir wollen Spiele gewinnen, das merkt man. Und so, genau so, wollen wir auch das Spiel gegen Leverkusen angehen. Eine Mannschaft, die absolut einen schönen Fußball spielt. Im Moment sind sie sehr, sehr effizient. Da müssen wir gucken, dass wir möglichst wenig Torchancen zulassen. Wir wissen natürlich, dass sie sehr, sehr schnelle Spieler haben. Das haben wir in dem Spiel zu Hause erfahren dürfen oder müssen, besser gesagt. Das sind Dinge, die wir einfach verhindern wollen." Um seine Mannschaftsaufstellung macht Flick noch ein Geheimnis. Zurück im Kader ist Thiago. Der Spanier hat seine Adduktorenprobleme überwunden und steht vor seinem 150. Bundesligaspiel: "Thiago ist immer eine Option. Die Qualität, die Thiago hat, tut jeder Mannschaft gut. Tut auch uns gut. Also von daher, warten wir einfach mal morgen ab." In den letzten 15 Bundesligaspielen konnten die Bayern 14 Siege einfahren. Sollten sie diese eindruckvolle Serie mit einem Sieg gegen Leverkusen fortsetzen können, ist das mit Sicherheit ein Meilenstein auf dem Weg zur nächsten Meisterschaft.