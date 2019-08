Auf dem Foto, dass der FC Bayern München auf seine Web-Seite gestellt hat, hat Ivan Perisic sein neues Trikot schon in der Hand. Der kroatische Nationalspieler verstärkt in der neuen Saison den deutschen Rekordmeister. Perisic wechselt mit sofortiger Wirkung auf Leihbasis von Inter Mailland zu den Bayern. Die Vereinbarung hat nach Angaben von Bayern München eine Laufzeit von einem Jahr und endet am 30. Juni 2020. Im Anschluss hat Bayern eine Kaufoption. Finanzielle Einzelheiten machte der Verein nicht öffentlich. Medienberichten zufolge kostet der Kroate rund fünf Millionen Euro Leihgebühr. Bei einer Verpflichtung des Offensivspielers sollen rund 20 Millionen Euro dazukommen. "Ivan wird uns mit seiner langjährigen Erfahrung auf internationalem Top-Niveau sofort weiterhelfen", zitiert der FC Bayern seinen Sportdirektor Hasan Salihamidzic. Perisic sei technisch stark und in der Offensive flexibel Einsetzbar. Bayern-Trainer Nico Kovac kennt Perisic bereits aus der kroatischen Nationalmannschaft und aus der Bundesliga. Vor seinem Engagement bei Inter Mailand spielte er für den VfL Wolfsburg und Borussia Dortmund. Er freue sich sehr, zurück in Deutschland zu sein, wird Perisic zitiert. Der FC Bayern sei einer der größten Klubs in Europa.