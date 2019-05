Wieder war Rot die Farbe, in denen das Berliner Olympiastadion am Pokal-Final-Abend erstrahlte. Und wieder ein mal waren die Fans des FC Bayern diejenigen, die Grund zum Jubeln hatten. Mit 3:0 hatte der Deutsche Meister vor fast 75.000 Zuschauern zuvor die Mannschaft von RB Leipzig in einer lange ausgeglichenen Partie besiegt. Und das zwölfte Double für die Münchner damit perfekt gemacht. Robert Lewandowski traf gleich doppelt, in der 29. und 85. Minute, Kingsley Coman in der 78. Auch Arjen Robben und Franck Ribéry kamen ein letztes mal zum Einsatz. Damit dürfte Trainer Nico Kovac sein Standing nach einer holprigen Saison deutlich gefestigt haben - fanden auch zahlreiche Fans im Anschluss an das Spiel. "Für eine Umbruchsaison - megagut. Und jeder, der an dem Trainer meckert, der hat ganz wenig Ahnung von dem Sport." "Ich freue mich für Ribery und Robben, die haben das verdient, die Jungs. Und Niko Kovac auch. War echt geil." "Die Bayern haben uns den Schneid abgekauft. Und haben einfach die besseren Spieler. Der Wille war da, aber das Fleisch war nicht so gut wie bei den Bayern. Aber als Sachse sagt man trotzdem: Wir sind dabeigewesen. Wir haben das erste Mal ein Finale geschafft. Und das nächste Mal klappt es." Zum 19. Mal holten der FC Bayern den DFB-Pokal.