STORY: Thomas Tuchel zeigte bei seinem ersten Training bei seinem neuen Club FC Bayern München am Dienstag vollen Körpereinsatz. Ob er allerdings viele Erkenntnisse für das anstehende Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund am Samstagabend gewinnen konnte, darf bezweifelt werden. Insgesamt 13 Spieler absolvierten die erste Einheit unter Tuchel, darunter mit Thomas Müller, Leroy Sané, Eric Maxim Choupo-Moting, Sven Ulreich und Joao Cancelo aber nur fünf Profis. Der Rest der Bayern-Stars ist noch mit der Nationalmannschaft im Einsatz oder verletzt. Tuchel war am Freitag als Nachfolger von Julian Nagelsmann verpflichtet worden und hat bei den Münchnern einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 unterschrieben. Viel Zeit, sich einzugewöhnen, hat Tuchel nicht. Bei dem Spiel gegen seinen ehemaligen Klub und derzeitigen Tabellen-Spitzenreiter Borussia Dortmund geht es um wichtige Weichenstellungen in Richtung Deutsche Meisterschaft. Erst am Freitag wird ihm im Abschlusstraining dann der gesamte Kader zur Verfügung stehen.

Mehr