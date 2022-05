STORY: Das schöne Wetter war dem Anlass angemessen. Der FC Bayern München feierte auf dem Marienplatz in München die zehnte deutsche Meisterschaft in Folge. Und die Stars grüßten vom Rathausbalkon. Knapp 10.000 Fans feierten ihre Mannschaft. In den vergangenen zwei Jahren war das wegen der Coronapandemie nicht möglich gewesen. Und der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn zeigte sich gewohnt selbstbewusst: "Und ich habe gehört, dass die Konkurrenz sich Hoffnungen macht, nächste Saison vielleicht mal Meister werden zu können. Und ich habe hier oben ja schon das ein oder andere von mir gegeben. Aber eins sage ich euch: Diese Hoffnung können sie sich abschminken." Während der Reden, die auf dem Rathausbalkon gehalten wurden, forderten die Fans lautstark, dass Torjäger Robert Lewandowski bei den Bayern bleiben soll. Dieser meldete sich auch zu Wort. Vermied aber eindeutige Aussagen zu seiner Zukunft. "Auch das zehnte Mal deutsche Meisterschaft, das ist schon was Besonderes. Legendäre Geschichte. Und klar, das ist immer auch alles für euch. Alles, was wir erreichen, das machen wir zusammen." Trainer Julian Nagelsmann und auch Uli Hoeneß sagten, dass sie davon ausgehen, dass Lewandowski - trotz aller Spekulationen über einen Wechsel - bei Bayern München bleiben wird. Die Fans wären darüber sicherlich glücklich. Und würden gerne mit ihm auch im nächsten Jahr die deutsche Meisterschaft feiern. i

