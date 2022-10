STORY: Vorbereitung des FC Bayern München am Dienstag daheim vor dem Auswärts-Kick, der in der Champions League in Spanien auf die Spieler wartet. Das Hinspiel gegen den FC Barcelona gewannen die Bayern mit 2:0. Und auch, wenn das deutsche Team das Achtelfinale schon in der Tasche hat, warnt Bayern-Coach Julian Nagelsmann vor Übermut und fordert volle Konzentration: "Es geht auch darum, wenn du um den Champions-League-Titel mitspielen willst, dann solltest du dir nicht zu viele Schwächen erlauben in einzelnen Spielen, unabhängig davon, ob du schon qualifiziert bist oder nicht. Sondern es geht immer auch darum, Signale nach innen und nach außen zu senden. Und morgen ist wieder eine Chance, ein Zeichen zu senden." Während Kapitän Manuel Neuer wegen einer Schulterverletzung weiter pausieren muss, ist der niederländische Neuzugang Matthijs De Ligt fest eingeplant. Als Verteidiger darf er sich dann wohl auf dem Spielfeld am Mittwochabend auf einen engeren Kontakt mit dem Ex-Bayern-Stürmer Robert Lewandowski freuen: "Vor einem sehr großen Spieler wie Lewandowski hast du immer Respekt. Wenn man gegen jemanden wie Lewandoski spielt, muss man immer bereit sein und alles gut machen." Anpfiff der Partie FC Barcelona gegen den FC Bayern München ist am Mittwochabend um 21 Uhr.

