STORY: (HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT) Oliver Kahn, Vorstandsvorsitzender FC Bayern München: "Ich denke, wir haben jetzt da einen, ja, einen der besten Kader in Europa. Und trotzdem ist die Kontinuität, die Leistungskontinuität der Mannschaft nicht wirklich, wirklich besser geworden. Und jetzt dann auch, mit dem Beginn der Rückrunde, können wir natürlich mit diesen einmal, mit den Resultaten, aber auch mit den häufig gezeigten Leistungen nicht zufrieden sein. Das ist einfach der Anspruch. Das ist der Anspruch, den wir als FC Bayern München haben. Das ist der Anspruch, der in der DNA des FC Bayern verankert ist. Und wir alle wissen, wir haben damit nach der Winterpause, mit drei Unentschieden sind wir dann gestartet. Sind dann sehr, sehr schwer in die Saison gekommen. Und, wenn man sich eben jetzt dann, zum heutigen Tag alles anschaut, dann haben wir aus zehn Spielen fünf in der Bundesliga gewonnen, drei Unentschieden gespielt und zwei verloren. Ich wiederhole mich gerne noch mal: Das ist nicht, das ist nicht unser Anspruch und auch die Mannschaft hat es ja schon artikuliert." // "Da wir aber jetzt unsere Ziele als, nicht nur für diese, sondern auch für die nächste Saison einfach als gefährdet angesehen haben, sind wir irgendwann zu dem Schluss gekommen, dass wir Julian freistellen. Also unterm Strich war das sehr, sehr wohlüberlegt. Es war ein Prozess. Und ganz bestimmt nicht jetzt hier irgendeine emotional emotionale Reaktion wegen eines Spiels." Hasan Salihamidžić, Sportvorstand FC Bayern München: "Und, wie ich schon gesagt habe, haben wir gesehen, dass das keine Phase mehr war, sondern dass diese Konstellation zwischen Mannschaft und Trainer nicht mehr gepasst hat und mussten eine Entscheidung treffen. Wie schon gesagt, es ist keine einfache Entscheidung gewesen. Aber, wenn diese Leistungskurve nach unten zeigt, ständig, da muss man reagieren, da muss man eine, wie hart sie auch ist, eine Entscheidung treffen."

