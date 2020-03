In der Münchner Staatskanzlei wird ein Corona-Katastrophenstab eingerichtet. Dies gab am Dienstag Bayerns Ministerpräsident Markus Söder im Rahmen einer virtuellen Pressekonferenz bekannt. Die Gesundheitsbehörden würden zudem durch 400 Mitarbeiter anderer Behörden aufgestockt, sagte Söder. "Ich bitte um Verständnis, ab morgen wird das öffentliche Leben ziemlich runtergefahren werden, heute bereits die gesamten Freizeiteinrichtungen. Sie wissen es, Sie haben es gelesen, Sie haben es gehört. Danke auch für die Unterstützung und für die Bereitschaft und das Verständnis. Es wird jetzt noch andere Bereiche geben. Ab morgen wird die Geschäfte heruntergefahren." Eine Ausgangssperre sei derzeit nicht geplant, so Söder. Zuvor hatte auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn an einer Kabinettssitzung in München teilgenommen. Er fordert noch einmal Urlaubsheimkehrer dazu auf, gegebenenfalls für zwei Wochen in Quarantäne zu gehen. "Weil das Ausbruchsgeschehen, das wir im Moment haben, hat viel zu tun mit den Rückkehrern aus dem Ski-Urlaub: Südtirol, Österreich, Schweiz." Bayern will Selbstständige und andere Kleinbetriebe noch in dieser Woche mit Liquiditätshilfen vor dem Aus bewahren, nachdem das öffentliche Leben infolge angeordneter Geschäftsschließungen weitgehend erlahmt ist.