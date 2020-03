O-Ton Markus Söder (CSU), Ministerpräsident Bayern: "Ab kommenden Montag werden die Schulen und Kindertagesstätten, Kindergärten geschlossen. Das Ganze gilt jetzt vorläufig bis zum Ende der Osterferien, also bis zum 20.4. Danach, so war die Auffassung des Bundes, ist es notwendig, eine Bestandsaufnahme zu machen. Sehen, wie sich die Lage entsprechend weiterentwickelt hat. Nach Aussage aller Virologen können diese fünf Wochen ganz entscheidend sein, um eine entsprechende Verlangsamung der Struktur zu haben. Und natürlich ganz wichtig, wir wollen ein klares, klares Signal setzen, dass sich keiner Sorgen machen muss um eine Benachteiligung bei seinen Abiturprüfungen. Das soll alles vernünftig organisiert werden. Kein Schüler soll aus dieser Situation einen Nachteil haben. Es ist ganz, ganz wichtig für die Eltern und für die Schüler. Ähnliches gilt bei den Kitas. Auch da wichtig die Notfallbetreuung gerade für notwendiges Personal in den Kliniken, in den medizinischen Einrichtungen, in der sicherheitsrelevanten Architektur zu gewährleisten an der Stelle. Zweitens: Wir schränken deutlich das Besuchsrecht ein. In Krankenhäusern, in Pflegeeinrichtungen und auch in Altenheimen und Behinderteneinrichtungen. Denn dort sind Risikogruppen, die wir besonders schützen wollen. Also werden wir dort das Besuchsrecht massiv einschränken, weil wir glauben, das ist eine der wirksamsten Maßnahmen, um Schutz zu erreichen."