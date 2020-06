Nach dem 1:0 Sieg gegen Werder Bremen und der achten deutschen Meisterschaft in Folge im Gepäck landeten die Spieler von Bayern München am Mittwoch auf einem Privatflughafen in Oberpfaffenhofen. Vom Flughafen ging es dann für die meisten Spieler im Mannschaftsbus zum Vereinsgelände nach München, an die Säbener Straße. Die Fans dort wollten die Spieler nach ihrem Titelgewinn noch einmal aus der Nähe sehen. Und waren voll des Lobes: "Super, super. Das ist das Beste, was es gibt. Die letzten 20 Jahre, achtmal hintereinander deutscher Meister. Muss mal jemand nachmachen. Also, in der Hinsicht top, einfach top." "Also, als richtiger, leidenschaftlicher Bayern-Fan bin ich sehr happy. Und so achtmal so ein Titel in Folge. Da muss man einfach zum Hansi Flick und FC Bayern echt mal großen Respekt sagen, auch aus meiner Sicht." "Sie sind auf jeden Fall verdient Meister geworden und haben wieder ein neues Zeichen gesetzt, dass es nur eine Nummer eins gibt. Es ist einfach so. Das müssen vielleicht auch viele Neider akzeptieren." Zwei Partien müssen die Bayern in der Bundesliga noch bestreiten. Erst nach dem letzten Spiel beim VfL Wolfsburg wird die Meisterschale überreicht. Und dann soll es auch so etwas wie eine offizielle Feier geben. Schon am 4. Juli könnte der nächste Titel für die Bayern winken. Dann steht in Berlin das DFB-Pokalfinale gegen Bayer Leverkusen an.