Die Bayern-Stars ließen sich am Donnerstag am Rande ihres Trainingslager in Rottach-Egern nicht lange bitten. Thomas Müller, Robert Lewandowski und die anderen Profi-Fußballer gaben den großen und kleinen Bayern-Fans bereitwillig Autogramme. Deutlich reservierter war Thomas Müller dann, als es um die Beantwortung der Fragen der Journalisten ging. Welcher Spieler wird noch verpflichtet und was ist dran an den Namen, die gerüchteweise verbreitet werden? Da sei er der falsche Ansprechpartner, so Müller: "Vielleicht stehen wir ja schon kurz vor Unterschriften. Und auf einmal geht es Schlag auf Schlag und ihr kommt mit euren Kameras gar nicht mehr hinterher, von Neuvorstellung zu Neuvorstellung. Das weiß ich nicht. Ja, das wir Bedarf haben, das ist ja schon mehrfach betont worden. Und das nicht nur als Forderung von Spielerkreisen, sondern - wie gesagt - der Verein hat das ja auch selbst geäußert. Deshalb verstehe ich das Ranarbeiten an die Thematik also nur aus eurer subjektiven Arbeitsweise." Am 12. August müssen die Bayern in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Energie Cottbus antreten. Das werde kein Selbstläufer, sagt Müller: "Ich denke schon, dass das Stadion ausverkauft sein wird, zumindest der Erfahrung nach. Und dementsprechend wird da auch eine hitzige Stimmung sein. Und ich erwarte von uns, dass wir eben so engagiert und konzentriert auftreten, dass man von der ersten Minute an merkt, dass das Spiel von uns gewonnen wird. Das ist das Ziel." Unterdessen gab es schlimme Nachrichten zum von den Bayern umworbenen Leroy Sané. Der 23-jährige Nationalspieler soll sich nach Medienberichten einen Kreuzbandriss zugezogen haben. Sein aktueller Verein Manchester City bestätigte auf seine Web-Seite, dass Sanés vorderes Kreuzband im rechten Knie beschädigt sei. Er werde in der kommenden Woche operiert. Was das für einen möglichen Wechsel zu den Bayern bedeutet, ist unklar.