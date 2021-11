Im Training war er noch abwesend und wurde wie in den vergangenen zwei Wochen von seinem Co-Trainer Dino Topmöller vertreten. Bayern-Trainer Julian Nagelsmann ist aber zuversichtlich, dass er am Dienstag beim Champions-League-Spiel gegen Benfica Lissabon wieder bei der Mannschaft sein kann. "Alles in Ordnung, ich fühle mich gut. Natürlich merkt man, dass irgendwas im Körper war, das ist auch normal, das zeigen auch die Studien, aber ich habe jetzt keine Dinge mehr, die mich hemmen, ich bin gut drauf und ich hoffe, davon gehe ich auch aus, dass der Test morgen negativ ist und dann werde ich morgen Abend wieder auch live zu sehen sein und nicht nur über die Bildschirme." An der Startformation sei er noch am tüfteln. Das Hinspiel wurde mit 4:0 gewonnen. Dennoch wird der Gegner ernst genommen. "Ja, ich glaube nicht, dass sie so viel ändern werden, weil sie es auch im Hinspiel ganz gut gemacht haben. Sie hatten zuletzt in der Liga ein bisschen Probleme, haben nicht mehr so stabil gespielt wie in ersten acht Spieltagen in der Liga. Aber eine Mannschaft, die große Qualität hat fußballerisch, gute Mentalität., die natürlich auch eine große Erfahrung hat mit Otamendi, mit Vertonghen, Rafa Silva, der viel erlebt hat schon." Auch mit Blick auf das Bundesligaspiel gegen den SC Freiburg am kommenden Wochenende könnte es zu Rotationsmaßnahmen kommen. Ein Schonungskandidat, so Nagelsmann, könnte Linksverteidiger Alphonso Davies sein. Die Bayern führen die Gruppe E in der Champions League mit 9 Punkten aus drei Spielen an.

