HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Markus Söder (CSU), Ministerpräsident Bayern: "Die Lage ist weiter sehr, sehr ernst. Deswegen gibt es keinen Anlass, in Deutschland oder in Bayern darüber zu reden, dass es Entwarnung gäbe. Es gibt keinen Anlass, falsche Hoffnungen zu wecken. Und es ist keine Zeit für einen vorschnellen Exit oder entsprechende Debatten. Deswegen ist die Botschaft von heute: Auch wir in Bayern müssen die Maßnahmen, wie die meisten Bundesländer, verlängern aber nicht verschärfen. Wichtige Botschaft des Tages: Wir verlängern die Maßnahmen, ebenso im Geleitzug wie der Bund es vorgegeben hat, bis 19.4, werden die Maßnahmen, alle den Bayern getroffen sind, verlängert. Aber es gibt keine Verschärfung. Bayern ist nämlich besonders stark betroffen mit Baden-Württemberg, mit Abstand am stärksten mittlerweile in Deutschland. Die Grenze zu Österreich und Italien ist einfach der Hauptrisikofaktor gewesen. Insbesondere das Argument der Skifahrer und derjenigen, die beim Skifahren waren, ist bei uns sehr treffend."