Ernste Miene bei Leon Goretzka vor dem Champions-League-Spiel gegen den FC Chelsea. Der 25-Jährige nahm am Montag am Abschlusstraining der Münchner teil. Der Nationalspieler fiel zuletzt augrund von muskulären Problemen aus, wird für den Kader am Dienstag aber vermutlich wieder bereit stehen. Ein Geschenk, das Trainer Hansi Flick an seinem Geburtstag gerne annimmt. Die Spieler sangen dem jetzt 55-Jährigen ein Ständchen und gaben ihm Beifall. Das erste K.O.-Spiel der Champions League scheint für den FC Bayern gerade recht zu kommen. Das Team rang am Sonntag den SC Paderborn in den letzten Minuten mit 3:2 nieder, und festigte ihre Tabellenführung. Seit Anfang Dezember sind die Bayern unbesiegt. Chelsea hingegen plagen größere Verletzungssorgen in allen Mannschaftsteilen, genießen genießen aber den Heimvorteil. Noch am Montag reisten die Münchner Richtung London ab.