Auch in Zeiten des sich ausbreitenden Coronavirus wird in Europa und anderswo gewählt. Abstimmungen finden derzeit in Frankreich, im US-Bundesstaat Georgia, aber auch in Bayern statt. Hier in München und andernorts im Freistaat öffneten am Sonntagmorgen die Lokale der Kommunalwahl. Die Münchner waren, trotz allem, gut beieinander. "Ich hätte ja Briefwahl machen können. Ich habe mich bewusst dazu entschieden, heute hier in diese Schule zu gehen, weil ich finde, dass man nicht nur Angst haben sollte. Man kann, glaube ich, wenn man alles Mögliche einhält, was unsere Regierung sagt, und ich finde, die machen das toll im Moment, also ich habe auf jeden Fall noch sehr viel Respekt, dann kann man schon überleben. Also, ich bitte darum." "So ängstlich bin ich also nicht. Ich habe zwar meinen eigenen Stift mitgebracht, weil dazu geraten wurde, aber ich bin da nicht so ängstlich." "Nein, also wenn man den erforderten Mindestabstand einhält, und wenn man auch sonst, wenn man jetzt niesen muss oder husten muss, dann in die Armbeuge niest, dann bin ich der Meinung, und Ältere ein bisschen auf Abstand hält, dann ist alles in Ordnung. Dann soll man sich nicht komplett verunsichern lassen und unruhig werden." "Wär das vor 20 Jahren passiert, dann hätte man gesagt: Ja, ok, wie haben einen Virus, der ein bisschen gefährlicher ist als sonst, weil er natürlich immunkompromittierte ältere Leute, Leute, die Leukämie haben, die Krebs haben, dass er bei denen sehr gefährlich sein kann, weil er bei denen Lungenversagen hervorrufen kann. Vor 20 Jahren wäre das gewesen. Heutzutage ist natürlich die Gesellschaft älter geworden. Und damit hat natürlich auch der ältere Mensch ans ich eine größere Bedeutung bekommen. A als Person, als Wähler und so weiter und so weiter." Auch in Köln lässt man sich nicht unterkriegen. Zwar sind Gottesdienste als Versammlungen verboten. Aber der Kölner Dom blieb am Sonntag zum Gebet geöffnet.