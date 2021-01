Bei Borussia Mönchengladbach herrscht derzeit viel Gesprächsbedarf. Denn zur Eröffnung des 15. Spieltages kommt Tabellenführer Bayern München an den Niederrhein. Für die Fußballbundesliga ein Klassiker, der meist viel Spannung verspricht. Die letzten beiden Begegnungen der beiden Mannschaften waren jeweils ziemlich knappe Geschichten. Einmal gewann Gladbach, einmal die Bayern. In der Bundesliga liegen die Fohlen derzeit auf dem siebten Platz, ganze 12 Punkte hinter den Bayern. Bayern-Trainer Hansi Flick hat dennoch großen Respekt vor dem kommenden Gegner: "Sie spielen mutig nach vorne, haben auch gerade im letzten Drittel auch sehr viel gute Automatismen. Haben enorm viel Tempo in ihrem Spiel, in ihrer Idee Fußball zu spielen. Machen dem Gegner auch die Räume auch sehr, sehr eng. Also von daher ist es eine gute Entwicklung, die ich sehe. Und die Art und Weise, wie sie Fußball spielen, die sagt mir schon sehr zu." Zuletzt hatten die Gladbacher mit 1:0 bei Armenia Bielefeld gewonnen. Wenn es nach Torwart Yann Sommer geht, soll auch gegen die Bayern am Ende die 0 stehen. Es ist allerdings fraglich, wie realistisch das ist. Zuletzt hatten die Bayern Mainz mit 5:2 aus dem Stadion geschossen. Und das nach einem 0:2 Rückstand. Anpfiff in Mönchengladbach ist am Freitag um 20 Uhr 30.

