Es ist der erste Corona-Fall beim FC Bayern München: Der 25-jährige Nationalspieler Serge Gnabry ist positiv auf COVID-19 getestet worden. Der Verein informierten am Dienstagabend über Gnabrys positiven Test. Ihm gehe es jedoch gut und er befinde sich in häuslicher Quarantäne. Am Dienstagvormittag soll der Offensivspieler noch an der Vorbereitung für den anstehenden Champions-League-Auftakt teilgenommen haben. Das Spiel gegen Atletico Madrid findet am Mittwochabend in München statt.

