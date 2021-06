(HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) Joachim Herrmann (CSU), Innenminister Bayerns am Freitagabend am Tatort in Würzburg: "Kurz nach 17 Uhr hat ein Messerstecher in einem Kaufhaus mitten in Würzburg eine ganze Reihe von Opfern in diesem Kaufhaus angegriffen mit einem Messer. Drei Menschen sind sofort dort von ihm getötet worden, andere schwer verletzt worden. Er ist über die Straße, dann in eine Sparkasse. Er hat dort weitere Menschen verletzte. Es haben sich couragierte Würzburger Bürger ihm entgegengestellt, ihn versucht zu bremsen. Und die Polizei war sehr schnell vor Ort und hat ihn wenige Meter von der Sparkasse entfernt dann durch einen Schuss gestoppt." // "Nach gegenwärtigen Ermittlungsstand handele es sich um einen somalischen Staatsangehörigen, der 2015 als Asylbewerber nach Deutschland gekommen ist, seit der hier in Würzburg lebt, zuletzt in einer Obdachlosenunterkunft untergebracht war." // "Wir wissen aktuell zum einen, dass der Täter erst vor zwei Wochen hier psychisch auffällig geworden ist und deshalb in eine psychiatrische Behandlung eingewiesen wurde. Zum anderen haben wir eine Zeugenaussage aus dem Kaufhaus, wo dieser Zeuge klar sagt, der Täter habe bei der Übung seiner schrecklichen, brutalen Taten "Allahu Akbar" ausgerufen. Insofern könnte dies auf ein islamistisches Motiv hindeuten. Die Vernehmung des Täters, die aktuell läuft durch die Würzburger Polizei, hat natürlich gerade diese Frage auch zum Gegenstand."

