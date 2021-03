Mehr als 13.000 Menschen sind im Freistaat Bayern bisher laut offiziellen Angaben in Verbindung mit dem Coronavirus gestorben. Im Landtag in München wurde dieser Todesopfer am Dienstag mit einem Trauerakt gedacht. Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Markus Söder sagte: O-Ton: "Wir würden gerne alles was anderes tun. Wir würden gerne wieder Reisen etc. Aber die Wahrheit ist - die eigentlichen Opfer der Pandemie sind die, derer wir heute gedenken. Sie haben keine Möglichkeit mehr, das alles wieder aufzuholen oder nachzuholen. Oder anzunehmen. Und deswegen, Frau Präsidentin, ist diese Akt so wichtig." Der bayerische Landtag war das erste Landesparlament, das einen solchen Akt durchführte. Für alle staatlichen Dienstgebäude im Freistaat wurde Trauerbeflaggung angeordnet, um 14.30 Uhr wurde an die Gestorbenen zudem mit einer landesweiten Schweigeminute erinnert. Am18. April soll bundesweit ein zentraler Gedenkakt stattfinden. In ganz Deutschland sind seit Beginn der Pandemie vor rund einem Jahr nach Angaben des Robert- Koch-InstitutEs mehr als 75.000 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben.

