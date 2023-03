STORY: Scharfe Kritik an dem britischen Sender BBC. Denn, weil der weltbekannte britische Ex-Fußballprofi und Sport-Moderator Gary Lineker die Asylpolitik der britischen Regierung kritisierte, hatte der Sender Lineker suspendiert. Daraufhin folgte eine Welle der Solidarität mit dem 62-jährigen Ex-Nationalspieler. Die BBC musste einen Großteil ihrer Sportberichterstattung streichen, da mehrere Moderatoren aus Solidarität mit Lineker nicht zur Sendung erschienen. Lineker hatte in einem Tweet die britische Asylpolitik kritisiert. Die Wortwahl der konservativen Regierung zu Flüchtlingen verglich er mit Nazi-Rhetorik aus den 30er-Jahren. Die britische Regierung hatte zuvor einen Gesetzentwurf vorgestellt, der irregulär eingereisten Menschen das Recht auf Asyl verwehren soll. Lineker weigerte sich, für den Tweet um Entschuldigung zu bitten. Und wurde daher vorläufig suspendiert. Die BBC steht schon seit Jahren unter dem Druck der Brexit-Anhänger und Rechtspopulisten in der konservativen Tory-Partei. Einige Medienexperten sehen in der Dauerkritik der Tories an der BBC den Versuch, die Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu brechen. Der Generaldirektor der BBC Tim Davie wies einen Rücktritt zurück und erklärte, dass man daran arbeite, die aktuelle Situation zu klären.

