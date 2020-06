Die Musik des ehemaligen Komponisten Ludwig van Beethoven läuft im Hintergrund, während auf diesem symbolischen Friedhof des Erkelenzer Stadtteils Keyenberg die Namen der Dörfer verzeichnet sind, die für den Braunkohletagebau Garzweiler weichen sollen. Der deutsche Musiker soll angeblich sehr umweltbewusst gewesen sein, wie Marita Dresen übermittelt, die als Anwohnerin des benachbarten Ortes Kuckum ebenfalls von den geplanten Umsiedlungen betroffen ist. "Die Musiker haben uns erzählt, dass Beethoven sehr umweltbewusst war, und sie waren der Meinung, wenn Beethoven heute noch leben würde, würde er mit Sicherheit uns hier in den Dörfern unterstützen und für uns spielen, dass die Dörfer halt erhalten bleiben und unser Klima halt erhalten bleibt, dass wir die 1,5 Grad schaffen und dass wir unsere Klimaziele halt einfach einhalten. Deshalb halt Beethoven. " Ein kreativer Protest, den das Bündnis "Alle Dörfer bleiben!" organisiert hat. Hierfür spielten mehrere Musiker in einem Wandelkonzert auf einem Hof im Dorf Beethovens 6. Symphonie. Besucher konnten sich Tickets kaufen und sich beim Hofgang das Konzert anhören. Keyenberg sowie die anderen Orte sollen bis spätestens 2025 dem Tagebau Garzweiler weichen, das vom Konzern RWE betrieben wird. Auch Demonstrierende, die für den Verbleib des Hambacher Forstes protestiert hatten, waren am Sonntag in Erkelenz und Umgebung.