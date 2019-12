Es ist zwar nur ein erster kleiner Vorgeschmack auf das große Werk, der am Freitag in Bonn präsentiert wurde. Aber das Projekt klingt interessant. Hier geht es nämlich darum, dass zum anstehenden 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven die unvollendete 10. Symphonie mit Hilfe von künstlicher Intelligenz vollendet wird. Dafür werden dem Computer Stücke von Beethovens Musik vorgespielt und die Algorithmen bieten dann wiederum Vorschläge an. Matthias Röder, vom Herbert von Karajan Institut, ist Leiter des Projekts. Und er äußert sich zum aktuellen Stand der Komposition: "So ein System lernt unheimlich viele Noten in unheimlich kurzer Zeit. Und die ersten Ergebnisse sind dann erst einmal so wie auch beim Menschen, oder man sagt es vielleicht noch nicht so toll. Dann geht das weiter, und irgendwann kommt der Moment, wo das System wirklich überrascht. Und es war zum ersten Mal so. Vor ein paar Wochen der Fall. Und jetzt freuen wir uns, dass das mit so großen Schritten vorangeht." Das erste Mal zu hören bekommt man die vollendete 10. Symphonie dann am 28. April. Aufgeführt wird sie von einem vollständigen Orchester. Es ist ein Highlight unter vielen, die für das kommende Jahr vorgesehen sind. Geboren wurde der große Musiker im Dezember 1770 in Bonn.