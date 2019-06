In Frankreich ist die Begeisterung vor dem Auftaktspiel der Frauen-WM hoch. Ein Jahr nach dem Triumph der Männer, fiebert das Gastgeberland dieses Jahr mit den Frauen. "Ja, ich werde mir die WM anschauen. Ich bin eine Frau und Fußball ist hier sehr groß. Ich habe mir auch bereits ein Ticket für Mexiko gegen USA gekauft." "Wir werden einen tollen Monat mit tollen Spielen haben. So wie letztes Jahr." Am Freitagabend eröffnet das Gastgeberland um 21 Uhr gegen Südkorea. Kapitänin Cho Sohyun betonte, dass ihr Team trotz Außenseiterrolle hochmotiviert ist und alles geben wird. Frankreichs Star ist Amandine Henry. Die 29-Jährige von Olympique Lyon zeigte sich am Donnerstagabend selbstbewusst: "Wir berufen uns auf unsere bisherigen Auftritte. Wir werden sehen wohin das führt. Aber derzeit hinterfragen wir uns nicht." Frankreich ist derzeit auf der FIFA-Weltrangliste auf Platz vier, Südkorea auf Rang 11. Weltranglistenzweiter Deutschland hat am Samstagmittag um 15 Uhr seinen Auftakt. Gegner sind die Fußballerinnen China.