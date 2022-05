STORY: Annalena Baerbock, Bündnis 90/Die Grünen am Sonntag in Berlin: "Uns es ist wichtig, gerade mir auch als deutsche Außenministerin, dass in diesem schwierigen Moment, der ein Moment ist, wo man gerade im Norden Europas ja noch mal einen historischen Schritt geht, weil eben alle fünf nordischen Länder dann Mitglied einer gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungsunion sind. Dass wir in diesem besonderen, für diese Staaten wirklich historischen, Moment keine Hängepartie erleben. Sondern wir müssen dann ganz deutlich machen, in diesem Moment geben wir euch auch Sicherheit. Es darf keine Zwischenphase, keine graue Phase geben, wo unklar ist, wie der Status eigentlich ist. Und deswegen haben wir als Bundesrepublik, deswegen haben wir als Bundesregierung alles dafür vorbereitet, einen sehr, sehr schnellen Ratifizierungsprozess zu machen. So wie Nato vielleicht nicht automatisch mit informell verknüpft wird, werden wir nicht immer als sehr, sehr schnell verknüpft. Aber in dem Moment werden wir sehr, sehr schnell sein. Wir haben das bereits gemeinsam mit allen demokratischen Parteien auch besprochen, dass wenn Finnland und Schweden sich entscheiden, Mitglied der NATO werden zu wollen, wir sehr, sehr schnell in Deutschland, so wie viele unserer anderen Partner dann auch ratifizieren können."

Mehr