Der Mars macht mal wieder mobil: Am Donnerstag ist der NASA-Rover Perseverance in Richtung Mars gestartet, zu deutsch also: "Ausdauer" oder "Beharrlichkeit". Selbst ein kleineres Erdbeben kurz vor dem Start hatte dem Countdown nichts anhaben können. Diese US-Mission, die wie so viele in Cape Canaveral im Bundesstaat Florida begann, ist bereits die dritte Marsmission in diesem Sommer. Zuvor hatten schon China und die Vereinigten Arabischen Emirate Raumfahrzeuge in Richtung des "Roten Planeten" geschickt, denn in diesem Jahr ist der Abstand zwischen Erde und Mars mal wieder besonders kurz, was auch die Flugdauer beträchtlich verkürzt. Die Reisezeit für diese NASA-Sonde liegt bei einem halben Jahr: Perseverance soll im Februar 2021 auf dem Mars landen, 480 Millionen Kilometer entfernt. Der Rover Persevance soll nicht nur Gestein sammeln und Material für Raumanzüge testen, sondern hat auch einen Helikopter und Grüße von der Erde im Gepäck. Die Misson steht vor allem im Zeichen der Frage, ob es jemals Leben auf dem Mars gab.

