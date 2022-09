STORY: Die Behörden in Ukraine haben mit den Untersuchungen von Leichen aus einem Massengrab in der Nähe der Stadt Isjum im Nordosten des Landes begonnen. Dort waren nach der Rückeroberung des Gebietes durch die ukrainischen Streitkräfte in einem Waldgebiet mehrere hundert Leichen entdeckt worden. Der Gouverneur der Region Kharkiv, Oleh Synehubov: „Es sind viele Kinder unter den Toten, Leichen mit auf dem Rücken gefesselten Händen. Alle Fakten werden untersucht und juristisch eingeordnet. Dennoch, all dies kann nur als Beweis dienen, dass die Welt erkennen muss: dies ist ein Völkermord am ukrainischen Volk.“ Zuvor hatten ukrainische Beamte mitgeteilt, die meisten der Toten seien Zivilisten. Die Ausgrabungen der Leichen und die Untersuchungen dauerten zunächst an. Nach Behördenangaben wurden bisher etwa 200 behelfsmäßige Holzkreuze in dem Waldgebiet entdeckt – wie viele Tote jeweils darunter liegen, sei völlig offen .

