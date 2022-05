STORY: Posieren vor einer Grenzstele in den Farben des Landes. Ukrainische Streitkräfte haben nach Angaben der Regierung die russischen Truppen im Nordosten des Landes zurückgedrängt. Dabei hätten sie die Grenze zu Russland erreicht, so hieß es. Das Außenministerium in Kiew veröffentlichte am Sonntag dieses Video, das ukrainische Soldaten an der Grenze zeigen soll, in der Region um Charkiw. Ein Berater des Innenministeriums gab an, die Kämpfe nahe der Stadt seien - Zitat - "unsere Gegenoffensive". Diese könnte nicht mehr gestoppt werden. "Wir drängen die Russen zurück und sie gehen zurück nach Russland. Im Norden und bei Charkiw. Sie gehen zurück, Gott sei Dank", so der ukrainische Soldat Oleksandr Juwschenko am Sonntag in Ruska Lozowa bei Charkiw. Sollte sich auch das Erreichen der Staatsgrenze bestätigen und sich die ukrainischen Truppen dort halten können, wäre das ein Hinweis auf den zunehmenden Erfolg einer ukrainischen Gegenoffensive. Seit dem Einmarsch der russischen Truppen am 24. Februar haben die ukrainischen Streitkräfte bereits eine Reihe von Erfolgen erzielt. So stoppten sie den russischen Vormarsch auf die Hauptstadt Kiew und drängten in den vergangenen beiden Wochen bei Charkiw, der zweitgrößten Stadt des Landes, rasch russische Truppen zurück.

