STORY: Der russische Präsident Wladimir Putin droht mit dem Angriff auf weitere Ziele in der Ukraine, sollten die USA damit beginnen, die Ukraine mit Langstreckenraketen zu versorgen. Das hat die russische Nachrichtenagentur Tass berichtet. Würden solche Raketen geliefert, werden man Ziele angreifen, die das russische Militär noch nicht getroffen habe, so wird aus einem Interview Putins im staatlichen Fernsehen zitiert. Das russische Militär hatte zuletzt behauptet, aus der EU gelieferte Panzer auf in Kiew zerstört zu haben. Die Stadtregierung hatte von mehreren Explosionen am Sonntagmorgen berichtet. Zuvor hatte ein ukrainischer AKW-Betreiber mitgeteilt, ein russischer Marschflugkörper sei am Sonntagmorgen in einer - Zitat - "kritisch niedrigen Höhe" über ein Atomkraftwerk rund 350 Kilometer südlich der Hauptstadt Kiew geflogen. Vermutlich habe es sich dabei um eine Richtung Kiew abgefeuerte Rakete gehandelt, so der Betreiber des AKW. Piwdennoukrainska ist das zweitgrößte Atomkraftwerk der Ukraine. Es befindet sich rund 350 Kilometer südlich von Kiew in der Nähe in der Region Mykolajiw.

