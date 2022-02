Kontrollierte Sprengung der A45-Talbrücke Rinsdorf bei Siegen in Nordrhein-Westfalen. Um Schlag 11 Uhr wurden die Ladungen gezündet und die 500 Meter lange, marode Brücke brach zusammen. Die Teilstücke stürzten 70 Meter in die Tiefe. Schaulustige zeigten sich interessiert. "Ich hab mich einfach gefreut, dass das Ding, die Brücke so runtergekommen ist, wie sie runterkommen sollte... Den Sprengmeister kenn ich auch persönlich und ich hab mich einfach gefreut, habe ich an sich so erwartet." "Unglaublich, vor allen Dingen, was mich so ein bisschen gerührt hattet, war dieser Knall. Wenn so sich auch ein Krieg mal angehört haben sollte, dann ist das verheerend." Die Verantwortlichen zeigten sich mit dem Ablauf der Sprengung zufrieden.

Mehr