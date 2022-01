Sumatra-Tiger gelten in freier Wildbahn, ihrer indonesischen Heimat, als vom Aussterben bedroht. Umso mehr Freude hat man im Zoo von London dieser Tage am Sumatra-Tiger-Nachwuchs, der bereits im Dezember zur Welt kam. Einen Monat später nun wurde der Welpe der Öffentlichkeit vorgestellt. Bilder, herausgegeben von der Zoological Society of London, zeigen den Nachwuchs mit seiner Mutter Gaysha. Bei Sonnenschein brachte sie ihr Junges ins Freigehege. Sumatra-Tiger sind die kleinste noch vorkommende Unterart des Tigers. In freier Wildbahn sind die Großkatzen durch Wilderer und die Zerstörung ihres Lebensraums durch den Menschen bedroht. In wenigen Wochen steht der erste Gesundheitscheck an. Dann wird der Zoo auch das Geschlecht des Tigerbabys erfahren.

