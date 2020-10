Sie ist eines der bekanntesten Gesichter der Opposition in Belarus. Und sucht in Berlin um Unterstützung. Am Dienstag traf sich Swetlana Tichanowskaja unter anderem mit Spitzenpolitikern der Grünen. Die 38-jährige sah sich auch Fragmente der Berliner Mauer an und sagte, sie sehe darin ein Symbol für den Wandel, den sie auch in ihrem eigenen Land herbeiführen wolle. Tichanowskaja lebt derzeit im Exil in Litauen. Die frühere Englisch-Lehrerin war bei der Wahl am 9. August anstelle ihres Ehemannes gegen Präsident Alexander Lukaschenko angetreten. Die EU-Staaten erkennen die Präsidentenwahl nicht an und hatten sich vergangene Woche auf Sanktionen gegen 40 Offizielle dort verständigt. Lukaschenko selbst ist nicht betroffen. Am Dienstag wurde Tichanowskaja auch von Bundeskanzlerin Angela Merkel empfangen. Später postete sie auf Instagram, bei dem 45-minütigen Gespräch habe sie Deutschland um Investitionen und Unterstützung für die Zivilgesellschaft und unabhängige Medien in Belarus gebeten. Vor dem Treffen mit Merkel hatte sie eine Ausweitung der EU-Sanktionen gegen Regierungsvertreter in ihrer Heimat gefordert. Regierungssprecher Steffen Seibert hatte Tichanowskaja zuvor als "Leitfigur der belarussischen Opposition" beschrieben und erklärt, Merkel empfange sie als Zeichen des Respekts vor den friedlichen Protesten gegen Lukaschenko.

Mehr