Die belarussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja hat den Konflikt in ihrem Heimatland am Mittwoch in Berlin als interne Angelegenheit bezeichnet. "Ich habe immer gesagt, dass das was in Belarus passiert, nur unsere eigene Sache ist. Und wir wollen nicht, dass Putin sich dazu entschließen muss, unsere Probleme zu lösen. Das ist unser internes Problem. Und es sind die Menschen in Belarus, die aus dieser politischen Krise herausfinden müssen. Wir wollen Putin einladen, gemeinsam mit anderen Führern zu vermitteln. Und einen Dialog zwischen den Behörden und dem Volk einzuleiten. Das ist alles. Wir wollen diese Probleme selbst lösen." Tichanowskaja bedankte sich in diesem Zusammenhang für die deutsche Unterstützung. Sie hatte am Dienstag auch Bundeskanzlerin Angela Merkel getroffen. Auch Merkel könne bei der Lösung der verfahrenen Situation in Belarus eine wichtige Rolle spielen, so Tichanowskaja: "Sie ist extrem gut mit der Situation in Belarus vertraut. Und sie weiß, was dort passiert. Und sie könnte sehr hilfreich dabei sein, dieses Problem zu lösen. Wir haben sie gefragt, ob sie bei der Vermittlung eine Führungsrolle übernehmen will. Und andere Länder auffordern will, sich daran zu beteiligen. Das Problem für unser Land ist, diese Verhandlungen zu beginnen." Tichanowskaja hatte sich vor zwei Monaten zur Siegerin der Präsidentschaftswahlen in Belarus erklärt. Dem langjährigen Präsidenten Alexander Lukaschenko wirft sie vor, sich nur durch massiven Wahlbetrug an der Macht gehalten zu haben.

Mehr