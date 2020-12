In Belarus sind bei erneuten Protesten gegen Präsident Alexander Lukaschenko rund 135 Menschen festgenommen worden. Das teilte die Bürgerrechtsgruppe Frühling 96 mit. An über 120 Kundgebungen in der Hauptstadt Minsk und anderen Städten sollen sich Berichten zufolge zwischen mehreren Dutzend und mehreren Hundert Menschen beteiligt haben. In Minsker Vororten zogen Demonstranten durch die Straßen und schwenkten weiß-rot gestreifte Flaggen, ein Symbol der Opposition. Kundgebungsteilnehmer riefen "Lang lebe Belarus". Trotz der Drohungen der Sicherheitskräfte und der Regierung habe sie keine Angst, sagte diese Demonstrantin: "Heute ist ein wundervoller Tag, an dem wir wieder sehen, wie sich die Menschen in Belarus vereinigen. Keiner hat Angst, jeder geht raus auf die Straßen. Das geht jeden an." Nach Angaben von Oppositionellen sind seit dem Start der Proteste in Belarus im August über 30.000 Menschen festgenommen worden. Die Gegner Lukaschenkos werfen dem Präsidenten vor, die Wahl im Sommer manipuliert zu haben, um seine 26 Jahre währende Amtszeit zu verlängern. Lukaschenko bestreitet Wahlbetrug und weigert sich, zurückzutreten.

