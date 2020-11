Bilder aus der Intensivstation der "Zitadelle", ein Krankenhaus im belgischen Lüttich. Wie Chefarzt Martial Moonen voraussagt, könnten bis Ende der Woche alle Intensivbetten belegt sein. Dann könnten Patienten mit schweren Covid-19-Verläufen nicht mehr behandelt werden. Das belgische Gesundheitssystem ist überlastet und muss seine europäischen Partner um Hilfe bitten. Am Dienstag begannen Helikopter erste Patienten nach Deutschland auszufliegen. Die meisten der verlegten Kranken sind intubiert und an Beatmungsgeräte angeschlossen, ihr Zustand ist kritisch. Nach der ersten Coronavirus-Welle im Frühjahr zählte Belgien zu den Ländern mit der höchsten Todesrate. Derzeit hat das Land den Höchstwert an bestätigten Neuinfektionen in Europa. Was die Bürger in Lüttich denken: "Nein, es ist ganz und gar nicht beängstigend, in Lüttich zu sein. Ich denke, das Coronavirus ist überall, ob in Europa, in Lüttich oder auf der ganzen Welt. Solange wir uns schützen und eine Maske tragen, habe ich keine Angst davor, irgendwo zu sein." "Es stimmt, dass wir befürchten können, dass Lüttich in Belgien am stärksten betroffen sein wird. Ich komme wegen meiner Freundin hierher. Wir lieben die Stadt, und wir versuchen uns so gut wie möglich zu schützen und die Sicherheitsabstände einzuhalten. Aber wir dürfen nicht aufhören zu leben, auch wenn dieser Abend ein wenig riskant für uns ist". "Es sind die Medien, die das sagen, aber wir bemerken es gar nicht in unserem Alltag. Es tritt in den Städten nicht häufiger auf als woanders." In dem Land mit rund 11 Millionen Einwohnern befinden sich derzeit mehr als 7.400 Viruserkrankte im Krankenhaus. Rund 1.400 von ihnen erleiden schwere Verläufe.

