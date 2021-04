Die dritte Corona-Infektionswelle stellt Belgiens Krankenhäuser auf eine schwere Probe. Niels van Regenmortel leitet die Intensivstation im ZNA Stuivenberg Krankenhaus in Antwerpen, und muss diese nun umorganisieren. „Wir haben hier 31 Intensivbetten, ein paar davon für Verbrennungen. Jetzt hat uns die Regierung angewiesen, fünfzig Prozent der Betten für Covid-Patienten zu reservieren, und bis nächste Woche sollen wir noch zwanzig weitere Betten für COVID-Patienten einrichten. 12 Betten sind aktuell belegt, die Infektionen steigen also sehr stark." Im Vergleich zur Vorwoche gibt es 23 Prozent mehr Intensivpatienten als zuvor. Täglich werden etwa 240 Covid-Patienten im Krankenhaus aufgenommen. "Ich denke, die aktuellen Maßnahmen werden schon ihre Wirkung zeigen, aber das Problem ist, dass wir uns mitten in der Anstiegskurve befinden, also sorgen wir uns, ob wir die nächsten Tage stemmen können. Hoffentlich ändert sich das in den nächsten Wochen, aber unsere Sorge sind gerade die nächsten Tage, nicht die nächsten Wochen." Drei Monate lang hatten sich die täglichen Corona-Fallzahlen auf etwa Zweitausend eingepegelt und sind nun rund dreimal so hoch. Im weltweiten Vergleich hat das Land mit elfeinhalb Millionen Einwohnern eine der höchsten Sterblichkeitsraten der Pandemie. Unterdessen hat ein belgisches Gericht die Regierung angewiesen, alle bisherigen Eindämmungsmaßnahmen binnen 30 Tagen aufzuheben. Eine Menschenrechtsgruppe hatte bemängelt, dass vorher keine ausreichenden gesetzlichen Grundlagen für die Einschränkungen geschaffen worden seien. Die Regierung will Einspruch einlegen.

