Preisgekrönt und ständig kreativ. Der belgische Chocolatier Bernard Schobbens hat sich für den anstehenden Ehrentag aller Liebenden auf dieser Welt etwas ganz Besonderes ausgedacht, wie er kürzlich in Chaumont-Gistoux in der belgischen Provinz Wallonisch-Brabant erzählte: "Zum Valentinstag habe ich natürlich herzförmige Pralinen gemacht. Es gibt verschiedene: Zum Beispiel 'Karamell / Meersalz, das ist ein 'Must Have'", weil die Leute sie lieben. Abgesehen davon, habe ich welche mit Himbeeren und Passionsfrucht- / Aprikosen-Füllung." Mit seinen Pralinen die Herzen der Liebenden schmelzen lassen, das ist das Ziel des hoch-dekorierten Chocolatiers. Der französische Restaurantführer Gault et Millau hat ihn zum besten Chocolatier Walloniens gekürt. Belgien ist weltbekannt für ausgezeichnete Schokolade. Aber auch hier gab es Einbrüche durch die Corona-Pandemie. Allerdings sind in diesem Jahr die Exporte, sowie der Verkauf im Inland wieder auf die Zahlen von vor der Pandemie zurückgekehrt. Was noch nicht so gut läuft, sind die Verkäufe an Touristen. Aber das wird vermutlich wieder werden.

