STORY: Die Vatikanischen Grotten haben seit Sonntag für Gläubige und Pilger geöffnet, die das Grab des emeritierten Papstes Benedikt XVI. besuchen wollen. Papst Benedikt wurde am Donnerstag in den Krypten unter dem Petersdom beigesetzt, wo auch Papst Johannes Paul II. 2005 begraben worden war, bevor sein Leichnam 2011 in eine Kapelle des Petersdoms überführt wurde. Mit Benedikts Tod am 31. Dezember ging ein Jahrzehnt zu Ende, in dem ein amtierender und ein emeritierter Papst gleichzeitig im Vatikan lebten. Benedikt hatte 2013 für eine Überraschung gesorgt, indem er als erster Papst seit 600 Jahren von seinem Amt zurücktrat, anstatt auf Lebenszeit zu regieren.

