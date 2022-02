Sie standen einst im Palast des Königreichs Benin, im heutigen Nigeria, die berühmten Benin-Bronzen. Ende des 19. Jahrhunderts raubten Briten Tausende der wertvollen Werke und verkauften sie an Sammler und Museen, auch nach Deutschland. Zwei der Bronzen sind nun am Samstag an ihren angestammten Palast zurückgekehrt, mehr als ein Jahrhundert nachdem sie gestohlen worden waren. Eine Hahn-Skulptur und der Kopf eines Oba - dem höchsten politischen und rituellen Oberhaupt im Königreich Benin. Peju Layiwola, Professorin an der Universität Lagos. "Dies ist ein Wendepunkt. Diese Werke wurden 1897 entfernt. Ihre Rückkehr nach 125 Jahren, nach so vielen Verhandlungen, macht hier einfach alle glücklich. Sehen Sie sich die Menschen an. Sie sind so aufgeregt über die Rückkehr dieser beiden Schätze - sie sind keine Objekte, sie haben eine sehr starke philosophische und kulturelle Bedeutung für die Menschen in Benin. Es ist also wirklich ein wunderbares Ereignis." Die beiden Skulpturen waren von der Universität Aberdeen und der Universität Cambridge zurückgegeben worden. Auch Deutschland hatte angekündigt, in diesem Jahr mit der Rückgabe von Benin-Bronzen zu beginnen. Über Tausend sind noch in zahlreichen deutschen Museen zu finden. Die Rückgabe hat die Hoffnung geweckt, dass weitere Artefakte endlich in ihre angestammte Heimat zurückkehren könnten. Die Artefakte, die sich heute größtenteils in Europa befinden, wurden von Entdeckern und Kolonisatoren aus dem einst mächtigen Königreich Benin im heutigen Südwesten Nigerias mitgenommen und gehören zu den bedeutendsten Objekten des afrikanischen Kulturerbes. Nach Angaben des Britischen Museums wurden sie bereits im 16. Jahrhundert geschaffen. "Es handelt sich nicht nur um Kunst, sondern auch um Dinge, die die Bedeutung unserer Spiritualität unterstreichen", sagte Edosonmwan in einem Interview am Rande einer Zeremonie, an der auch traditionelle Führer, darunter der König von Benin, Ewuare II. Die Rückgabe ist ein weiterer Meilenstein in einem jahrelangen Kampf afrikanischer Nationen um die Rückgabe geplünderter Kunstwerke, während sich zahlreiche europäische Institutionen mit den kulturellen Hinterlassenschaften des Kolonialismus auseinandersetzen. Nach Schätzungen französischer Kunsthistoriker befinden sich etwa 90 % des afrikanischen Kulturerbes in Europa. Allein das Musée du quai Branly-Jacques Chirac in Paris besitzt rund 70 000 afrikanische Objekte, das British Museum in London Zehntausende mehr. Deutschland will die Kunstschätze nun zurückgeben. Deutschland will im nächsten Jahr mit der Rückgabe von Benin-Bronzen an Nigeria beginnen, so das Außen- und das Kulturministerium. Dies ist Teil eines wachsenden Trends, während der Kolonialzeit beschlagnahmte Kulturgüter an ihre Herkunftsorte zurückzugeben. Britische Soldaten beschlagnahmten 1897 bei einem Überfall auf das Königreich Benin, das damals von dem britisch regierten Nigeria getrennt war, Tausende von Metallgussstücken und Skulpturen. Die "Bronzen" - eigentlich Reliefskulpturen aus Kupferlegierungen, von denen viele Figuren des Hofes darstellen - wurden versteigert und dann auf Institutionen von Neuseeland über Deutschland bis in die Vereinigten Staaten verteilt, wobei die größte Sammlung in London zu finden ist. Das Ethnologische Museum in Berlin hat mehr als 500 historische Artefakte aus dem Königreich Benin in seinen Sammlungen, hauptsächlich Bronzen. Die Universität Aberdeen in Schottland erklärte letzten Monat, dass sie als eine der ersten öffentlichen Einrichtungen innerhalb weniger Wochen eine Bronze aus Benin an Nigeria zurückgeben werde. Das Britische Museum, das Hunderte von Skulpturen besitzt, hat zusammen mit mehreren anderen Museen eine Benin-Dialoggruppe gebildet, um die Ausstellung der Skulpturen in Benin City zu erörtern, von denen einige offiziell ausgeliehen sind. Im nigerianischen Bundesstaat Edo, dessen Hauptstadt Benin City ist, ist geplant, bis Ende 2021 ein Zentrum zur Aufbewahrung und Untersuchung der zurückgegebenen Artefakte und bis 2025 ein ständiges Museum zu errichten. Die deutschen Ministerien gaben ihre Erklärung in Zusammenarbeit mit den deutschen Museen ab, die Teil der Benin Dialogue Group sind.

