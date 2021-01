(O-TON BENNI OVER) "Herr Minister Spahn, sehen Sie es ein: Schwersterkrankte gehören auch dazu!" Mit diesem dramatischen Video-Appell hat sich Benni Over Mitte Dezember an den Bundesgesundheitsminister gewendet. Er forderte eine Corona-Impfung. Nicht irgendwann, sondern so schnell wie möglich. Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie lebt der 30-Jährige in strikter häuslicher Quarantäne im rheinland-pfälzischen Niederbreitbach, gemeinsam mit seinen Eltern, die ihn rund um die Uhr pflegen. Benni Over leidet an einer Form von Muskeldystrophie, einem schleichenden Muskelschwund. Er kann lediglich noch die Finger bewegen und muss beatmet werden. Eine Infektion mit dem Coronavirus wäre der Albtraum für ihn und seine Familie. "Ja, wir sind jetzt schon im elften Monat in Quarantäne selbst auferlegt und haben im Februar letzten Jahres die Schotten dicht gemacht, haben dann auf alle Hilfen verzichtet. Am Anfang war es so, dass wir uns wie alle Menschen in Deutschland so etwas wie eine Schicksalsgemeinschaft gefühlt haben. Und der Sommer war eben auch super, weil wir viel hier im Garten auf der Terrasse sein konnten. Aber mit Beginn des Herbstes, so ab Oktober, dunkle Jahreszeit und neblig und so weiter, dann kam doch bei uns auch Stimmungsschwankungen auf. Und vor allen Dingen die Sorge darum, weil die Therapie nicht mehr stattfinden konnte, wie lange können wir das überhaupt überbrücken? Und deshalb war es für uns ganz wichtig, eine möglichst frühe Impfung zu erhalten, damit wir die Therapeuten wieder reinlassen konnten und auch vielleicht mal hier nur vors Haus gehen können, um einen Spaziergang durch den Ort zu machen." Die Familie wendet sich an Bundestagsabgeordnete, das Bundesgesundheitsministerium, das Landesgesundheitsministerium. Denn schnell wird klar: Junge, schwerkranke Menschen, die nicht in Pflegeheimen leben, fallen schlicht durchs Raster der Empfehlungen der Ständigen Impfkommission. Erst die Intervention der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer macht es möglich, dass Benni Over und seine Eltern Anfang Januar eine Impfung erhielten. "In diesem ganz besonderen Fall kam erschwerend hinzu, einfach aufgrund der momentanen Betroffenheit des Menschen, der chronisch behindert ist, dass er in einer ganz besonderen Situation war, sodass man mit gemeinsamen Kräften einfach eine Lösung gesucht hat. Und das sollte in unserer Welt auch immer möglich sein. Man muss genau hingucken, damit man nicht neue Priorisierungen vornimmt. Aber ich glaube, da ist ein ganz guter Weg gefunden worden." Die Familie Over hofft nun, dass mit der zweiten Dosis des Vakzins Ende Januar Schritt für Schritt wieder etwas Normalität in ihren Alltag Einzug halten kann. Benni muss dringend ins Krankenhaus. Und auch um sein Herzensprojekt will er sich wieder besser kümmern können: Die Rettung der Orang-Utans in Indonesien. Darüber hat er sogar ein Buch geschrieben, war vor Ort und engagiert sich für die Aufforstung von 100.000 Bäumen im Regenwald.

