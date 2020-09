Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup hat am Freitag zum Besichtigungstermin in das Terminal 2 des Flughafens Berlin-Brandenburg geladen. Dort wurde der neue und betriebsbereite Flughafenteil gezeigt, der allerdings coronabedingt nicht wie geplant Anfang November miteröffnet wird, sondern erst im Frühjahr des kommenden Jahres. "Und da wir diese Durststrecke haben, hat die Geschäftsführung entschieden, dass wir das Terminal 2 nicht am 1. November oder 4. November eröffnen werden. Wir werden dieses Terminal, obwohl es fertig ist, es schmerzt uns in der Seele als Airliner, ein Terminal zu haben, was wir nicht benötigen, zunächst nicht eröffnen. Wir werden dieses Terminal voraussichtlich zum Sommerflugplan im Frühjahr nächsten Jahres erst ans Netz geben. Für den Winter reicht das Terminal 1 aus, um den Flugverkehr, den wir erwarten, komplett abzuwickeln. Im Terminal 1 haben wir etwa viermal so viel Raum wie in Tegel. Wir können sehr gut die Sicherheitsabstände, die Sicherheitsvorkehrungen gewährleisten." Das Terminal 2 dient als Terminal für Abflug und Ankunft von sechs Millionen Passagieren im Jahr. Es ist über zwei Brücken mit den Wartebereichen des Pier Nord, und damit auch mit dem Terminal 1 verbunden und hat ebenso wie das Terminal 1 einen eigenen Check-in, eine Gepäckaufgabe und -ausgabe, modernste Sicherheitskontrollen und Serviceeinrichtungen sowie Einzelhandel und Gastronomie. Daldrup wagte dann am Freitag auch den Blick zurück nach vorn: "Ich bin vor dreieinhalb Jahren ins Unternehmen gekommen, um nach vorne zu schauen. Ich habe es manchmal so genannt, die Baukatastrophe, den Kladderadatsch in Ordnung zu bringen. Das haben wir geschafft. Ich glaube, eine Hauptstadt braucht auch ein Terminal, das vielleicht ein etwas gehobeneren Standard hat als dieses Haus, das einfach ist, aber sehr, sehr gut für die Prozesse. Insofern bin ich froh, dass wir ein attraktives Terminal 1 haben. Ich bin aber auch froh, dass wir jetzt ergänzend ein Terminal 2 haben und vielleicht auch in zehn Jahren ein Terminal 3 haben werden. Was sich an diesen Prinzipien orientieren wird: einfach, kostengünstig, effizient zu sein." Das Terminal 2 wurde in der Rekordzeit von nur zwei Jahren komplett fertiggestellt. Baubeginn war im Oktober 2018. Das Richtfest fand im Juli 2019 statt und im Sommer 2020 wurde das Gebäude fertiggestellt und alle Sachverständigenprüfungen erfolgreich abgeschlossen. Die Kosten des Gesamtprojekts von Terminal 2, der Planung und Erschließung sowie dem Bau des Bundespolizeigebäudes liegen im geplanten Gesamtbudget von 200 Millionen Euro.

