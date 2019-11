Mit mehr als achtjähriger Verspätung soll der Berliner Hauptstadtflughafen BER nun am 31. Oktober 2020 eröffnet werden. Diesen Termin gab BER-Chef Engelbert Lütke-Daldrup am Freitag bekannt. Damit soll der Umzug von Tegel zum Standort Schönefeld zum Winterflugplan im nächsten Jahr über die Bühne gehen. "Die Inbetriebnahme des BER und damit der Umzug von Tegel zum BER wird in drei Schritten stattfinden. Im ersten Schritt werden wir beginnen, mit der großen Airline Easyjet von Tegel in den BER zu ziehen. Und wir werden dieses noch auf der Nordbahn komplett abwickeln können. Im zweiten Schritt werden weitere Airlines von Tegel zum BER ziehen. Wir werden dabei auch die Südbahn in Betrieb nehmen. Und das wird am 4. November der Fall sein. Dritter oder vierter November und im dritten Schritt werden wir die restlichen Airlines am siebten und achten November von Tegel zum BER umziehen. Und damit wird dann der BER komplett in Betrieb genommen sein." Das Krisenprojekt Hauptstadtflughafen hat schon eine Reihe von Verschiebungen hinter sich. Ein Dauerproblem mit dem Brandschutz war neben weiteren Mängeln das zentrale Hindernis. Die Entscheidung für den Bau wurde bereits 1996 getroffen. Die Kosten sind seitdem kräftig gestiegen, zuletzt war von mehr als sieben Milliarden Euro die Rede. Erste Planungen waren von gut einer Milliarde Euro ausgegangen. Die vorgesehene Kapazität des Flughafens wird allerdings schon bald nicht mehr ausreichen, um den Flugverkehr der Hauptstadt abzuwickeln. Bereits jetzt laufen daher Ausbauprojekte.