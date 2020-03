In Zeiten der Corona-Pandemie bleibt auch die Lage an den Börsen unübersichtlich. Nach dem jüngsten Kursrutsch kehren einige Anleger zu Handelsbeginn am Montag an den deutschen Aktienmarkt zurück. Der Dax stieg zur Eröffnung am Montag um 1,1 Prozent auf 9743 Punkte, nachdem er am Freitag um knapp vier Prozent eingebrochen war. Im späteren Handel drehte das Frankfurter Aktienbarometer allerdings wieder ins Minus. Von einer Entspannung könne nicht gesprochen werden, sagten Analysten. Auch neuerliche Panikverkäufe seien möglich, hieß es. Robert Halver von der Baader Bank. "Der Dax kämpft auch mit zwei Entwicklungen. Einerseits eben mit Schocknachrichten, die immer schlimmer werden. Auf der anderen Seite eben auch mit den größten Konjunkturpaketen aller Zeiten. Und da die Balance zu finden, das fällt ihm noch sehr schwer." Von Corona-Bonds oder Euro-Bonds zur Unterstützung von Staaten, die wegen der Corona-Krise in finanzielle Schieflage geraten, hält Halver nichts: "Für mich wäre es viel besser, wenn die EZB weiterhin massiv stützt und sagt, wir kaufen die Konjunkturpakete, zum Beispiel Italien, sehr stark auf. Das wäre besser. Einen Stabilitätstod müssen wir sterben. Aber wir sollten jetzt nicht den gesunden Menschenverstand in der Krise vergessen." Die Stimmung in der Wirtschaft der Euro-Zone ist im März wegen der Coronavirus-Pandemie in einem Rekordtempo eingebrochen. Das Barometer für das Geschäftsklima sackte um 8,9 Punkte auf 94,5 Zähler ab, wie die EU-Kommission am Montag bekanntgab. Die Mehrheit der Antworten in der Umfrage wurde in vielen Ländern noch vor dem Erlass scharfer Ausgangsbeschränkungen erhoben.