Die norditalienischen Stadt Bergamo steht wie kaum ein anderer Ort in Europa für das Leid, das durch die Coronavirus-Pandemie ausgelöst werden kann. Auf dem Friedhof von Nembro in der Provinz Bergamo überwiegen zurzeit die fast gleichlautenden Sterbedaten. Dort sieht man nun sehr häufig: März-April 2020. In den ersten 21 Märztagen hatte das Dorf Nembro einen Anstieg der Sterbefälle um 1000 Prozent im Vergleich zum Vorjahres-Zeitraum. Die Todesanzeigen in der Tageszeitung "Eco di Bergamo" waren zu einem tragischen Symbol der Krise geworden. Statt der üblichen 20 waren es im März etwa 90 - wenn nicht sogar über 110 pro Tag. Der stellvertretende Herausgeber, Bruno Bonassi, kürzlich in Bergamo: "Ich glaube, dass uns eine sehr tiefe Narbe bleiben wird. Alle Menschen hier sind irgendwie betroffen. Und es bleibt zu hoffen, dass diese Narbe nicht zu einem unüberwindbaren Hindernis wird. Sondern, dass sie uns hilft, Schwierigkeiten in Angriff zu nehmen, die uns vielleicht noch bevorstehen." Der Bürgermeister von Bergamo, Giorgio Gori, ist zuversichtlich, dass sich seine Stadt erholen wird: "Wir wollen, dass Bergamo, das zu einem Symbol für diese Epidemie auf der ganzen Welt geworden ist, zu einem Symbol des Neustarts wird. Wir wollen all die Energien nutzen, die wir eingesetzt haben, um einen schwierigen Moment zu überstehen, dass diese Kraft und dieser Zusammenhalt nun dazu dienen, neu zu beginnen." Der Neustart in der vom Leid geprägten Stadt wird auf jeden Fall schwierig, auch wenn die italienische Regierung weitere wirtschaftliche Hilfe in Aussicht gestellt hat. Aber es gibt Wunden, die mit Hilfe von Ärzten, guten Worten und Geld nicht mehr geheilt werden können. Und von denen hat man Rund um Bergamo sehr viele.