Die Einsatzkräfte rund um den Waldbrand bei Lübtheen wollen so schnell wie möglich mit den eigentlichen Löscharbeiten beginnen. Zuvor müssten allerdings Schneisen in den Wald geschlagen werden. General Gerd Kropf, Kommandeur des Landeskommandos Mecklenburg-Vorpommern sagte vor Ort: "Wir sind im Moment dabei, gemeinsam mit dem Munitionsbergungsdienst des Innenministeriums und der Einsatzleitung der Feuerwehr, die Bereiche zu identifizieren, in denen Brandschneisen dringend gebraucht werden. Und dann kann begonnen werden, die Brandschneisen zu verbreitern, so dass wir das, was wir heute Morgen angekündigt haben, jetzt im Laufe des späten Nachmittags und vielleicht sogar zu Beginn der Nacht umsetzen. (SCHNITT) Gefordert und gebraucht werden hier insbesondere sogenannte Bergepanzer und Pionierpanzer, die eine Räumschaufel haben. Das sind die Geräte, die gepanzert sind, und hier eingesetzt werden können." Stefan Sternberg, Landrat des Landkreises Ludwigslust-Parchim erklärt den Ablauf. "Jetzt wird es immer schwieriger, und darum geht jetzt alle Kraft in die Richtung, dass wir so schnell wie möglich löschen, löschen, löschen. Das Feuer muss aus. Darum, Stufe 1 war Sicherung der Ortschaften erste Priorität, Stufe 2, jetzt muss man da richtig ran und richtig rein. Die Bundeswehr hat ordentlich mit uns zusammen aufgestockt und wir ziehen alles zusammen. Sie sehen überall die Wasserwerfer stehen. Die stehen hier nicht, weil sie Langeweile haben, sondern die warten jetzt bis Stufe 2 und 3 abgeschlossen ist, dann gehen wir richtig mit Feuer da rein. Wir staunen Im Moment Flüsse an. Das muss man sagen. Das heißt, wir haben einen Fluss hier zum Beispiel in der Region auf über drei Meter angestaut. Weil wir brauchen Wasser, Wasser, Wasser, Wasser. Wir haben erste Brunnen, die aussteigen hier. Da ist gar kein Wasser mehr da." Währenddessen verhärtet sich der Verdacht, dass Brandstiftung die Ursache für das Feuer sein könnte. "Die Kriminalpolizei ist immer noch am Ermitteln, aber wir haben vorhin die Informationen bekommen, dass sich der Verdacht massiv erhärtet und die Befragungen laufen und die Beweissicherung läuft ja auf Hochtouren." Da es sich bei dem Gebiet um eine munitionsbelastete Fläche handelt, gilt ein Sicherheitsabstand von 1.000 Metern. Die Bevölkerung wird eindringlich gebeten, das Waldgebiet nicht zu betreten und die Einsatzkräfte nicht zu behindern.