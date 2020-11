In der umkämpften Kaukasus-Region Bergkarabach haben Armenien und Aserbaidschan die Kampfhandlungen eingestellt. Der armenische Premierminister Nikol Pashinyan erklärte, er habe am Dienstagmorgen nach mehr als einem Monat Blutvergießen einen Vertrag mit Aserbaidschan und Russland unterzeichnet, um den militärischen Konflikt um die Region zu beenden. Laut russischen Nachrichtenagenturen bestätigte ein Kreml-Sprecher die Nachricht. Russlands Präsident Wladimir Putin kündigte an, Friedenswächter in die Region zu entsenden. Eine offizielle Bestätigung der Regierung in Baku blieb zunächst aus. Arayik Harutyunyan, Regionalpräsident der Region Bergkarabach, schrieb auf Facebook, er habe zugestimmt, "den Krieg so schnell wie möglich zu beenden". Im Anschluss an die Unterzeichnung kam es in Armenien zu Unruhen. Aufgebrachte Bürger stürmten ein Regierungsgebäude in Yerevan, zerstörten Türen und Mobiliar. Premierminister Pashinyan kündigte harte Strafen für alle Beteiligten an. In den vergangenen Wochen sind bei Kämpfen Hunderte Menschen getötet worden, Anläufe zu einer Waffenruhe scheiterten. In Bergkarabach leben überwiegend christliche Armenier. Völkerrechtlich gehört das Gebiet zum mehrheitlich islamischen Aserbaidschan, obwohl es sich 1991 losgesagt hatte. Beobachter befürchten eine Ausweitung des Konflikts: Die Türkei hat sich hinter Aserbaidschan gestellt, während Russland und Armenien ein Verteidigungsbündnis unterhalten.

