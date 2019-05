Extrem-Erlebnis in Massenabfertigung: Ein Trip auf den rund 8.850 Meter hohen Mount Everest ist für viele Bergsteiger der absolute Lebenstraum. Mit hohem Risiko: Auf dem Weg zum höchsten Gipfel der Welt sterben immer wieder Menschen. Der 18-jährige Bergsteiger Rizza Alee aus Indien schildert dramatische Zustände auf seiner Tour. "Es ist zu einem Todesrennen geworden. Es gab einen Riesenstau und die Leute haben sich gepusht, auch die, die es gar nicht mehr packen konnten. Sie tun's einfach, sie versuchen, den Gipfel zu erreichen, aber stattdessen bringen sie sich einfach um." Auch der deutsche Bergsteiger David Gottler warnt vor dem Massenandrang, der zu lebensgefährlichen Verzögerungen am Berg führen kann. Viele seien einfach nicht ausreichend trainiert und vorbereitet, sagt der 40-Jährige. "Es sind immer so viele Leute auf dem Gipfel und dann hängen sie in der Schlange fest. Wenn man dann noch schlechtes Risikomanagement oder einen billigen Ausstatter gewählt hat, der vielleicht die Extraflasche Sauerstoff eingespart oder auf schlecht ausgebildete Bergführer setzt, dann kann es schiefgehen. Wenn alle mit einer verantwortungsvollen Agentur unterwegs wären, müsste niemand da sterben." Schon seit längerem fordern Bergsteiger, dass die Regierung von Nepal die Zahl der Expeditionen am Mount Everest einschränkt Etwa 5.000 Menschen haben den Berg seit seiner Erstbesteigung 1953 bezwungen, rund 300 Bergsteiger sind bei dem Versuch ums Leben gekommen. Allein in dieser Saison wurden bis Montag bereits mehr als zehn Tote gezählt. Ende Mai ist die Expeditionssaison am Mount Everest für dieses Jahr vorbei. Rizza Alee musste seinen Traum in der vergangenen Woche übrigens aufgeben - weniger als 1.000 Meter vom Gipfel entfernt bekam er Probleme mit seinem Sauerstoffgerät. Die Entscheidung, so kurz vor dem Ziel umzukehren, sei die schwerste seines Lebens gewesen, sagt er. Aber dafür hat noch ein Leben.