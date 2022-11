STORY: Die Facebook-Mutter Meta plant einem Medienbericht zufolge Massenentlassungen noch in dieser Woche. Die Kündigungen beträfen Tausende von Mitarbeitern, berichtete das "Wall Street Journal" am Sonntag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Eine Ankündigung sei für Mittwoch vorgesehen. Meta wollte sich zu dem Bericht nicht äußern. Die Talfahrt bei Meta ging zuletzt weiter. Der Gewinn brach im dritten Quartal um etwa die Hälfte auf 4,4 Milliarden Dollar ein. Das war das schlechteste Ergebnis seit 2019 und der vierte Rückgang hintereinander. Außerdem verbuchte das Online-Netzwerk das zweite Umsatzminus in Folge. Unterdessen gab es neue Schlagzeilen zur Social-Media-Plattform Twitter. Das Führungsteam um Elon Musk soll erste entlassene Mitarbeiter um die Rückkehr zur Arbeit bitten. Das berichteten übereinstimmend mehrere Medien. Mehrere Dutzend Fachkräfte seien kontaktiert worden, mit der Bitte, zur Arbeit bei Twitter zurückzukehren, heißt es in den Berichten. Einige Mitarbeitende seien demnach "versehentlich" entlassen worden. Andere wurden entlassen, bevor das Management erkannte, dass ihre Arbeit und Erfahrung notwendig sein könnten, um die neuen Funktionen zu entwickeln, die Musk sich vorstellt. Das neue Führungsteam um Elon Musk hatte am Freitag rund die Hälfte der 7500 Mitarbeitenden bei Twitter entlassen. Angesichts der täglichen Verluste habe das Unternehmen keine andere Wahl gehabt, hatte Musk argumentiert.

