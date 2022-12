STORY: Nordkoreas will einen angeblich wichtigen, abschließenden Test für die Entwicklung eines Spionagesatelliten durchgeführt haben. Das haben staatliche Medien verkündet. Dieser solle bis April 2023 fertiggestellt werden. Die Nationale Behörde für die Entwicklung der Luft- und Raumfahrt in Pjöngjang habe den Test auf ihrer Satellitenstation Sohae im Nordwesten durchgeführt, wie berichtet wurde. Man habe die Fähigkeiten des Satelliten in den Bereichen Bildgebung, Datenübertragung und Bodenkontrollsysteme überprüft. Die staatliche Nachrichtenagentur veröffentlichte zwei Schwarz-Weiß-Bilder mit geringer Auflösung von der südkoreanischen Hauptstadt Seoul und der nahe gelegenen Hafenstadt Incheon, die nach eigenen Angaben während des Starts am Sonntag aufgenommen wurden. Pjöngjang hat bei mehreren Raketenstarts Satellitensysteme getestet, und Staatschef Kim Jong Un hat erklärt, sein Streben nach einem Spionagesatelliten solle dazu dienen, Echtzeitinformationen über militärische Aktivitäten der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten zu erhalten. In diesem Jahr hat Nordkorea so viele Raketen getestet wie noch nie. Zudem wachsen Befürchtungen, dass das international abgeschottete Land erstmals seit 2017 wieder vor einem Atomtest stehen könnte. Eine Reaktion aus Südkorea lag zunächst noch nicht vor.

